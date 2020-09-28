Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü - Son Dakika

Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü

Balıkesir-Bursa yolunda meydana trafik kazasında, tıra bağlı dorsenin devrilmesi sonucu üzüm kasaları yola savruldu.

Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü, System.String[]

Balıkesir- Bursa yolunda meydana trafik kazasında, tıra bağlı dorsenin devrilmesi sonucu üzüm kasaları yola savruldu.

Kaza, Balıkesir-Bursa yolu Kürse Kavşağı'nda meydana geldi. Birol Y. (40) idaresindeki 35 AJV 172 plakalı tır, önünde seyreden İbrahim Yaldız idaresindeki 50 ABG 745 plakalı tır ve tıra bağlı 50 ABG 738 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse yola yan yattı. Kazada sürücü Birol Y. hafif şekilde yaralanırken, dorsedeki üzüm kasaları yola savruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü
Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü
Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü

Balıkesir, Bursa, Kaza, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü - Son Dakika

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