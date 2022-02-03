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Mersin'de tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü öldü - Son Dakika

Mersin'de tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü öldü

03.02.2022 00:56

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Tarsus-Mersin kara yolu otoban bağlantı yolu kenarında park halindeki 01 AIG 074 çekici plakalı tırın dorsesi ile tekerleği arasında bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

Öldüğü belirlenen kişinin, tırın sürücüsü Tuncay Altunhan (53) olduğu anlaşıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü öldü
Mersin'de tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü öldü
Mersin'de tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü öldü

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İtfaiye, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü öldü - Son Dakika
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