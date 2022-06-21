Tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı - Son Dakika
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Tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı

21.06.2022 15:02

Tekirdağ'da yoldan çıkan tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı.

Tekirdağ'da yoldan çıkan tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı.

İstanbul'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan 34 ZS 3133 plakalı çift dorseli tır, sürücüsü C.E'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü C.E, tırı durdurmak için hamle yapsa da başarılı olamadı. Tırın dorsesi sürüklenerek yoldan çıktı. 40 metre sürüklenen dorse, bariyerleri parçalayarak 50 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolun trafiğe kapanan bir bölümünü açmak için kaza kaldırma çalışması başlatırken, kazanın tam olarak hangi sebepten kaynaklandığını tespiti için soruşturma başlatıldı.

(Halil Dağ - Tunay Özdemir - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı - Son Dakika

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