Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolun trafiğe kapanan bir bölümünü açmak için kaza kaldırma çalışması başlatırken, kazanın tam olarak hangi sebepten kaynaklandığını tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.