Son Dakika Haberleri: Tırın dorsesi üst geçide çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tırın dorsesi üst geçide çarptı

1 saat önce

Tırın dorsesi üst geçide çarptıADIYAMAN - Adıyaman'da tırın dorsesi üst geçide çarptı.

Tırın dorsesi üst geçide çarptı
ADIYAMAN - Adıyaman'da tırın dorsesi üst geçide çarptı. Kazada dorse parçalanırken üst geçit kullanılmaz hale geldi.
Kaza, Adıyaman Atatürk Bulvarı Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Davut Atalay yönetimindeki 02 AAD 463 plakalı tır, Altınşehir istikametinden şehir merkezi istikametine giderken, tırın hidroliği ile dorse kendiliğinden kalktı. Dorsenin kalktığının farkında olmayan sürücü tırı sürmeye devam edince kaza kaçınılmaz oldu. Dorse büyük bir gürültü ile üst geçide çarptı. Kazada dorse ve üst geçit büyük hasar gördü. Kazada sürücünün yanında bulunan oğlu Mehmet Mustafa Atalay, hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri büyük zarar gören ve tehlike arz eden köprüyü girişe kapattı. Araç sürücüsü Davut Atalay, dorsenin kalktığının farkında olmadığını ve kazanın bir anda meydana geldiğini dile getirdi.
Kaza sonrası çekici tarafından tır yoldan çekilerek yol trafiğe tamamen açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Tırın dorsesi üst geçide çarptı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü Belediye otobüsünde yumruk yumruğa kavga ettiler İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:20:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırın dorsesi üst geçide çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]