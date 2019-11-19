Son Dakika Haberleri: Tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı
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Tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tır dorsesinden inen düzensiz göçmenlerin görüntüleri Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Tır dorsesinden inen düzensiz göçmenlerin görüntüleri Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 117 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B.M. idaresindeki tırı şüphe üzerine, Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurdu.

Kontrollerde, tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 92 Pakistan, 19 Bangladeş, 3 Nepal, 2 Afganistan ve 1 Fas uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü S.B.M. gözaltına alındı.

Tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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