Üye Girişi
Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı

05.11.2021 13:38

Bitlis'te tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Bitlis'te tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar yol kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen tırın sürücüsü U.Ö. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen U.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı
Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı
Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı
Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Afganistan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü 14:33 İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü 'Şike Kumpası Davası'nda 14:28 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara gözdağı: Bedeli ağır olur 14:23 Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara gözdağı: Bedeli ağır olur
Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek 14:01 Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak 13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı 13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı 13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü 12:25 Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
14:31 Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı
14:27 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
14:24 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti
14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak
14:00 Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek
13:44 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi
13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak
13:27 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı
13:09 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı         
14:32
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak         
14:16
Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi         
13:45
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 14:48:52. #1.11#
SON DAKİKA: Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement