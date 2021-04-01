Tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı
01.04.2021 15:47
Van'ın Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş ilçesi Haydarbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeker Fabrikası Kavşağı'nda Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca Van istikametinden Erciş'e gelmekte olan bir tırın şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada tırın römork bölümünde toplam 218 yasa dışı göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan tır şoförü ile ilgili adli tahkikat başlatılırken, yasadışı göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir" denildi. - VAN
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