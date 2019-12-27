Tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi - Son Dakika
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Tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde tırın dorsesine yüklenen yaklaşık 10 metrelik çimento silosu, yola devrildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde tırın dorsesine yüklenen yaklaşık 10 metrelik çimento silosu, yola devrildi.

Bir çimento tesisinden Gökhan Öz'ün kullandığı 35 AJ 4652 plakalı tıra yüklenen çimento silosu, Söke - Aydın kara yolunda Novada Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yola düştü.

Yaklaşık 10 metre uzunluk ve 4 metre genişliğindeki silo, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada yolda seyreden diğer sürücülerin dikkati, kaza olmasını engelledi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda emniyet ekipleri, önlem aldı.

Tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:59 Kaynak: AA
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