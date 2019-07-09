Tırın dorsesindeki iş makinesi şarampole devrildi
1 saat önce
Çankırı'da seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi şarampole devrildi.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:31 Kaynak: AA
'da seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi şarampole devrildi. Selim
Işıktaş idaresindeki 71 EU 165 plakalı tırın dorsesinde bulunan iş makinesi, Çankırı- Ankara
kara yolunun Sülüklü
mevkisinde dorseden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kara yolunun tek şeridini kapatarak trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı.
Kazada tır sürücüsü yara almazken iş makinesini kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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