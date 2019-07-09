Son Dakika Haberleri: Tırın dorsesindeki iş makinesi şarampole devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Tırın dorsesindeki iş makinesi şarampole devrildi

1 saat önce

Çankırı'da seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi şarampole devrildi.

Tırın dorsesindeki iş makinesi şarampole devrildi, System.String[]
Çankırı'da seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi şarampole devrildi.
Selim Işıktaş idaresindeki 71 EU 165 plakalı tırın dorsesinde bulunan iş makinesi, Çankırı- Ankara kara yolunun Sülüklü mevkisinde dorseden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kara yolunun tek şeridini kapatarak trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı.
Kazada tır sürücüsü yara almazken iş makinesini kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:31 Kaynak: AA
Çankırı, Ankara, Selim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var İş yeri sahibi, dükkanına gelen hırsızı, "Yemek ısmarlayayım" diyerek vazgeçirdi Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 01:44:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırın dorsesindeki iş makinesi şarampole devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]