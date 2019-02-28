Son Dakika Haberleri: Tırın Dorsesindeki Kimsayal Maddeler Tutuştu

Tırın Dorsesindeki Kimsayal Maddeler Tutuştu

1 saat önce

Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal maddelerini taşıyan tırın dorsesinde oluşan yangın kısa sürede söndürüldü.

Tırın Dorsesindeki Kimsayal Maddeler Tutuştu, System.String[]
Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal maddelerini taşıyan tırın dorsesinde oluşan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere gör; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çinko alaşımları üreten fabrikaya ait bir tırın dorsesinde yüklü kimsayal maddeler fabrikanın önünde henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangına hemen fabrikada çalışanları müdahale ederek söndürürken, tedbir amaçlı olay yerine Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle soğutma işlemi yaparak, fabrikadan ayrıldılar. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:33 Kaynak: İHA

Bilecik, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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