Tırın Dorsesindeki Kimsayal Maddeler Tutuştu
1 saat önce
Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal maddelerini taşıyan tırın dorsesinde oluşan yangın kısa sürede söndürüldü.
Bilecik
'te faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal maddelerini taşıyan tırın dorsesinde oluşan yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgilere gör; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren çinko alaşımları üreten fabrikaya ait bir tırın dorsesinde yüklü kimsayal maddeler fabrikanın önünde henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangına hemen fabrikada çalışanları müdahale ederek söndürürken, tedbir amaçlı olay yerine Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye
ekipleri yangına köpükle soğutma işlemi yaparak, fabrikadan ayrıldılar. - BİLECİK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:33 Kaynak: İHA
Yalnız Yaşayan Kadını Yangından Kedisi Kurtardı
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı
Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz