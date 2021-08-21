Tırın dorsesinden D-100 kara yoluna düşen baraj malzemeleri Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, tırın dorsesinden yola düşen çelik baraj malzemeleri ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ankara istikametinde seyreden Ayhan İ. idaresindeki 06 BK 0048 plakalı tırın dorsesinde bulunan çelik baraj malzemeleri Bakacak mevkisinde yola düştü.
Çelik parçaların trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle polis ekipleri, Bolu Dağı'nı ulaşıma kapattı.
Güzergahı kullanan sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.
Büyük baraj malzemeleri ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Bolu Dağı, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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