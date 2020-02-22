Tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı - Son Dakika

Tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı

7 saat önce

Karabük'te bir tırın dorsesinden yola düşen demirler, ulaşımın aksamasına yol açtı.

Karabük'te bir tırın dorsesinden yola düşen demirler, ulaşımın aksamasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Satılmış Ç. idaresindeki 78 BL 665 plakalı tır, Kardemir Kavşağı'ndan dönmeye çalıştığı sırada, dorsesindeki demirler yola saçıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tırdan düşen demirler nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, iş makinesiyle demirlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, sürücüye 2 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

Tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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