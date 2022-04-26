Tırın dorsesinden düşen kepçe ormanlık alana uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

Tırın dorsesinden düşen kepçe ormanlık alana uçtu

26.04.2022 12:03
Tırın dorsesinden düşen kepçe ormanlık alana uçtu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Ilıksu mevkiinde seyir halindeki tırın dorsesinden ayrılan kepçe yol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Ilıksu mevkiinde seyir halindeki tırın dorsesinden ayrılan kepçe yol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki tırın dorsesinden, ayrılan kepçe yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kepçe de maddi hasar meydana geldi. Ormanlık alana düşen kepçenin kaldırılması için çekici çağrıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Ters yönden gelen traktör otomobili biçti Ters yönden gelen traktör otomobili biçti Son dakika... 1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü Son dakika... 1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın dorsesinden düşen kepçe ormanlık alana uçtu - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:09:31. #1.11#
SON DAKİKA: Tırın dorsesinden düşen kepçe ormanlık alana uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement