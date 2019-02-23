Tırın Dorsesinden Düşen Mermer Blok Ulaşımı Aksattı
10 dakika önce
Erzincan-Sivas kara yolunda bir tırın dorsesinden düşen mermer, ulaşımın aksamına yol açtı.
Erzincan-Sivas kara yolunda bir tırın dorsesinden düşen mermer, ulaşımın aksamına yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Adem Ç. yönetimindeki 58 YB 224 plakalı tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki mermer blok, Erzincan-Sivas kara yolunda yola düştü.
Trafik ekipleri yol güvenliği alarak kaza yerine vinç çağırdı.
Vinç yardımıyla mermer blok yeniden tırın dorsesine yüklendi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:00 Kaynak: AA
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