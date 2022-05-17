Tırın dorsesine yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu - Son Dakika
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Tırın dorsesine yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu

17.05.2022 10:27
Tırın dorsesine yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu

Bilecik'te seyir halindeki tırın dorsesinde yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu.

Bilecik'te seyir halindeki tırın dorsesinde yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu. Boşa çıkan mermer blokları yan kapağı kırarak yola saçıldı.

Alınan bilgilere göre; Vezirhan- Bilecik karayolunda seyir halindeki Savaş Aynacı (59)'nın kullandığ 17 ACD 129 tırın, Gülümbe rampalarından çıkarken mermerlerin sarılı olduğu halatları koptu. Boşa çıkan mermer bloklar yan kapıyı kırarak yola saçıldı. Bu esnada karayolunda herhangi bir araç olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı. Mermer blokların başla bir araca yüklenmesinin ardından tek şeritten ilerleyen trafik normale döndü. - BİLECİK

Tırın dorsesine yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu
Tırın dorsesine yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu
Tırın dorsesine yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu

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Kaynak: İHA

Vezirhan, Bilecik, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırın dorsesine yüklü mermerleri tutan halatlar kopunca olanlar oldu - Son Dakika


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