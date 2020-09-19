Tırın ezdiği köpeğin imdadına 'hayvan dostları' koştu - Son Dakika

Tırın ezdiği köpeğin imdadına 'hayvan dostları' koştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda uyurken kendisini fark etmeyen tırın bacaklarının üstünden geçtiği köpek, İstanbul'dan gelen 'hayvan dostları' tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze ilçesinde bulunan Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi'nde yolda yatarken kendisini fark etmeyen bir tırın bacaklarının üzerinden geçtiği köpek yaralandı. Yaralanan köpeği gören organize sanayi bölgesinin güvenlik görevlileri, durumu İstanbul'da faaliyet gösteren SOHAYKO Derneğine ulaşarak yardım talebinde bulundu. Dernek üyeleri önce sosyal medya hesaplarından bölgede bulunan derneklerden yardım istedi. Bölgede bulunan dernek yetkilileri araçları olmadığı için köpeğe yardım edemeyeceklerini söyleyince 'hayvan dostları' yaralı köpek için İstanbul'dan yola çıktılar.

Dernek üyeleri yaralı köpeği bularak İstanbul'a götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin kırık ve çıkıklarının olduğu tespit edildi. Köpek acil olarak ameliyata alındı. Dernek üyeleri tarafından tedavisi sürdürülen köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, Kocaeli ve çevresindeki acil durumlarda bölgedeki derneklerin hayvanlara yardım ulaştıramadıklarını ifade etti. Yılmaz köpeği ezen aracın plakasının tespit edilmesi için çabaladıklarını ifade etti.