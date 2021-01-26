Tren tıra böyle çarptı - Son Dakika

- Tren tıra böyle çarptı

Kahramanmaraş'ta dün akşam trenin hemzemin geçitte tıra çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dün akşam trenin hemzemin geçitte tıra çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada, C.A. idaresindeki E 6803 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.K. yönetimindeki 58 AAE 558 plakalı alçı yüklü tıra çarpmış çarpmanın etkisiyle tır ikiye bölünmüştü.

Kazada yaralanan sürücülerin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, trenin tıra çarpıp sürüklediği görülüyor.

Kaza sonrası ekiplerin tır ve treni kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.