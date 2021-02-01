Olay organize sanayini bölgesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Yunus Emre B, fabrikaya gelen malzemeleri tırdan boşaltmaya çalıştığı sırada dorse kapağının çarpması neticesinde yere yığıldı. İşçinin yardımına diğer işçiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Tırın kapağı genç işçiyi hastanelik etti

Son Dakika › Yerel › Tırın kapağı genç işçiyi hastanelik etti - Son Dakika

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