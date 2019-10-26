Son Dakika Haberleri: Tırın lastiğinden kaçak sigara çıktı
Son Dakika Güncel Tırın lastiğinden kaçak sigara çıktı

Tırın lastiğinden kaçak sigara çıktı

1 saat önce

Adana'da üç ayrı araçtan, bir bölümü tır lastiğine gizlenmiş şekilde, toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tırın lastiğinden kaçak sigara çıktı, System.String[]

Adana'da üç ayrı araçtan, bir bölümü tır lastiğine gizlenmiş şekilde, toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik denetim yaptı.

Ekip, şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta gümrük kaçağı 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraların bir bölümü tırın lastiğine gizlenmiş olarak bulundu.

Bunun üzerine araçların sürücüleri S.C, F.B. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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