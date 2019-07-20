Son Dakika Haberleri: Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı
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Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı

15 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki tırın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.

Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki tırın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Ağrı-Van karayolu üzerindeki Halim Hoca Camii karşısında meydana geldi. Yol kenarında bekleyen Medeni K. (46), Ağrı istikametine gitmekte olan A.Y. yönetimindeki 27 ASR 42 plakalı tırın önüne aniden kendisini attı. Tırın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Erciş, Ağrı, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
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