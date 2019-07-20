Son Dakika Haberleri: Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki tırın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki tırın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Ağrı-Van karayolu üzerindeki Halim Hoca Camii karşısında meydana geldi. Yol kenarında bekleyen Medeni K. (46), Ağrı istikametine gitmekte olan A.Y. yönetimindeki 27 ASR 42 plakalı tırın önüne aniden kendisini attı. Tırın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Nihat Çavuşoğlu/İHA)
Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı
Erciş, Ağrı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 19:04:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]