Tırın otomobili biçtiği anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tırın otomobili biçtiği anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Tırın otomobili biçtiği anının görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen tırın otomobile çarpması sonu bir Amerikalının hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tırın otomobili biçtiği anının görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen tırın otomobile çarpması sonu bir Amerikalının hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.


Söke- Milas karayolunda dün meydana gelen trafik kazasında, Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek Ahmet Anıl yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan durumu ağır olan ABD vatandaşı Karen Kay Wilson, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Bir kişinin öldüğü kazanın ardından, kazaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek otomobili altına almasına dair anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Amerika Birleşik Devletleri, Milas, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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