Tırın sac yüklü dorsesi ikiye ayrıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, iddiaya göre, tır sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle dorsenin üzerinden kayan sac, dorseyi ortadan ikiye böldü.

Olay, gece saatlerinde Alaplı Taşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüklediği sac ile Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 16 ABF 705 plakalı tır, önündeki otomobilin aniden durması üzerine fren yaptı. Ani fren sonucu dorsenin üzerindeki sacın bulunduğu konumdan kaydı. Sacın ağırlığı nedeniyle dorse ortadan ikiye ayrıldı. Meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yaşanan kaza nedeniyle trafik kısa bir süre aksarken, trafik ekipleri başka bir kazaya yaşanmaması için önlem aldı. Tırın dorsesi vinç yardımı ile kaldırıldı. - ZONGULDAK