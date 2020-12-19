Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

19.12.2020 17:45
Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın, durakta bekleyen servis minibüslerine ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın, durakta bekleyen servis minibüslerine ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında durakta bekleyen kişinin korkuyla kaçtığı görüldü.

Kaza, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde, D-100 karayolu Dilovası Cumhuriyet Mahallesi OSB 1. Kısım yol ayrımında meydana geldi. Hamza Çelik idaresindeki 41 ABC 560 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durakta bekleyen 41 P 1307 ve 41 P 0453 plakalı servis minibüslerine ve durağa çarptı. Kazada, tır sürücüsü Hamza Çelik yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. tır, durağa yaklaşan servis aracına çarptıktan sonra durağa ardından da yeniden bir servis aracına çarparken, durakta bekleyen bir kişinin korku içerisinde kaçtığı görüldü. Kaza sırasında yan yolda bekleyen vatandaşlar da korku ile kaçtı.


Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hamza Çelik, Dilovası, Kaza, Tır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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