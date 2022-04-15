Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı

15.04.2022 15:52

Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı Gaziantep'te seyir halindeyken bir tırın sıkıştırdığı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolunca orta refüje çıkarak durabildi.

Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeyken bir tırın sıkıştırdığı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolunca orta refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü anne ile biri bebek üç çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi İpekyolu üzeri Adliye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gülay Yücebudak idaresindeki 54 FF 307 plakalı Peugeot marka otomobili, kent merkezi istikametinden adliye istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir tır sıkıştırdı. Tırın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, savrularak orta refüje çıktı.

Tır sürücüsü kaçtı, araçtaki anne ile biri bebek, üç çocuğu hafif yaralandı

Meydana gelen kaza sonucu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın durmadan bölgeden kaçtığı iddia edilirken, orta refüje çıkarak durabilen otomobil içerisinde bulunan sürücü Gülay Yücebudak ile biri bebek üç çocuğu hafif şekilde yaralandı. Yaralı anne sürücü ve çocukları, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası büyük korku ve panik yaşayan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatılırken, kaza ile ilgili incelemenin ise sürdüğü belirtildi.

Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı
Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı
Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı
Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı
Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika


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