Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolu'inda seyir eden 06 DL 2184 çekici ve 34 VP 0959 dorse plakalı tır kavşaktan dönüş yaparken dorsesinde bulunan 40 tonluk iş makinesi halatlarından kurtularak karayoluna devrildi. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş makinesi 2 vincin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tekrar tırın dorsesine yüklendi.

Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tırın taşıdığı 40 tonluk iş makinesi yola devrildi - Son Dakika

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