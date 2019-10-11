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Son Dakika 3. Sayfa Tırın üzerinde bulunan vinç otomobilin üzerine devrildi

Tırın üzerinde bulunan vinç otomobilin üzerine devrildi

40 dakika önce

Tırın üzerinde bulunan vinç otomobilin üzerine devrildi Kazada iki kişi yaralandı Kaza nedeni ile NATO Genel Sekreteri'nin de güzergahı değiştirildiİSTANBUL - Bakırköy Sahil yolunda bir tırın üzerinde bulunan vinç köprüye çarparak yolda seyir halinde olan aracın üzerine devrilmesi sonucu şans...

Tırın üzerinde bulunan vinç otomobilin üzerine devrildi

Kazada iki kişi yaralandı

Kaza nedeni ile NATO Genel Sekreteri'nin de güzergahı değiştirildi

İSTANBUL - Bakırköy Sahil yolunda bir tırın üzerinde bulunan vinç köprüye çarparak yolda seyir halinde olan aracın üzerine devrilmesi sonucu şans eseri can kaybı yaşanmazken araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Havalimanına gitmekte olan NATO Genel Sekreteri'nin de güzergahı değiştirilmek zorunda kalındı.

Kaza Bakırköy Yeşilyurt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UG 8074 plakalı tırın üzerinde bulunan bir vinç parçası yol üzerinde bir köprüye çarparak yolda seyir bulunan 34 ZD 1963 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada tırın sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Aracın içerisinden çıkarılan iki kişiye ilk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yol kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken İstanbul'a sabah saatlerinde gelerek görüşmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in havalimanına gideceği güzergahta değiştirilmek zorunda kaldı.

Tırın üzerinde bulunan vinç otomobilin üzerine devrildi

İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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