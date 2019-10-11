Son Dakika Haberleri: Tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü
Son Dakika Güncel Tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü

Tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü

57 dakika önce

Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü.

Tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü, System.String[]

Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü. Demirin altında kalan araçtaki 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

Bakırköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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