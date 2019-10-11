Tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü
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Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü. Demirin altında kalan araçtaki 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
(İHA)
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