Tırın zulasından 429 bin liralık kaçak sigara çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tırın zulasından 429 bin liralık kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Tırın zulasından 429 bin liralık kaçak sigara çıktı

13 dakika önce

Adana'da polisin durduğu tırın altındaki kızaklı zuladan piyasa değeri 429 bin lira olan 28 bin 550 paket kaçak sigara çıktı.

Tırın zulasından 429 bin liralık kaçak sigara çıktı, System.String[]

Adana'da polisin durduğu tırın altındaki kızaklı zuladan piyasa değeri 429 bin lira olan 28 bin 550 paket kaçak sigara çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için Sıraçam ilçesinde İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis gelen bir tırdan şüphelenip durdurdu. Tırda yapılan aramada tabanına yapılan kızak sistemli zuladan piyasa değeri 429 bin lira olan 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Tır sürücüsü H.Ş isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyete getirilip sorgulanan zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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