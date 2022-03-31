Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu - Son Dakika
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Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu

31.03.2022 15:14
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırının farını tamir ederken ters istikametten gelen sürücüsüz tırın çarpmasıyla 2 tırın arasında kalan yabancı uyruklu sürücü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırının farını tamir ederken ters istikametten gelen sürücüsüz tırın çarpmasıyla 2 tırın arasında kalan yabancı uyruklu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, OSB Mahallesi Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Emir Peygami (35) isimli sürücü, 78 AA 831 plakalı tırını cadde üzerinde park ederek farlarını tamir etmek istedi. Bu sırada ters istikamette park halinde bulunan 34 FBB 854 plakalı tır, kayarak tırının önünde tamir işlemi yapan Emir Peygami'ye çarptı. Peygami, 2 tırın arasında kalarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Emir Peygami'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından tırların arasından kurtarılan Peygami'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu

YORUMLAR
500
Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi

Dilovası, Kocaeli, Kaza, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu - Son Dakika


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