Tirkeş'e yeni sondaj kuyusu açıldı - Son Dakika

Eski muhtar Bilal Arslan, mahalleye 50 yıl yetecek bir kaynağa kavuştuklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Gerekli çalışmaların ardından sondajın kullanımına alınmasıyla birlikte mahalleliler kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Tirkeş mahallesi eski muhtarı Bilal Arslan, özellikle yaz aylarında yeraltı sularının daha derinlere çekilmesi sonucunda içme suyu sıkıntısı yaşanan mahalleye 50 yıl yetecek kadar su kaynağının sağlandığını söyledi.

"Tüm mahalleliler olarak Cengiz Başkan'a minnettarız"

Tirkeş mahalle muhtarının babası ve eski muhtarı olan Bilal Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e mahalle halkının selamlarını ileterek, "Cengiz Başkanımız bizim 50 yılımızı susuzluktan kurtardı. Bu su mahallemizin hattına bağlandıktan sonra en az 50 yıl su sıkıntısı çekmeyiz. Cengiz Başkanımıza oğlum Muhtar Hamza Arslan ve tüm mahalleliler olarak minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.