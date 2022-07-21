Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

21.07.2022 13:10
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu. Kazanın ardından olay yerinden kaçan tırın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi Adaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mengen istikametine seyir halinde olan Gökhan Ş. idaresindeki 06 BNG 355 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü bilinmeyen tırla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Ş. ile yolcu olarak bulunan Ali K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hurdaya dönen araçtan çıkardığı 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan tır sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Arabanın kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Arabanın kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2) Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2)
Kaynak: İHA

Yeniçağa, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:51 Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu
12:47 Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:25 Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 13:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement