Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı - Son Dakika

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı

BOLU - Bolu'da içerisinde teksktil işçilerinin bulunduğu servis minibüsü, kontrolden çıkarak tır ile çarpıştı. Kazada yol kenarına savrularak yan yatan servisteki 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bolu- Mengen Gökçesu karayolunun Değirmenbeli mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada içerinde tekstil işçileri bulunan Dursun Öztürk idaresindeki 14 BJ 765 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Özcan Ertuğrul idaresindeki 14 ABG 851 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın iki araç da yol kenarına savrulurken yan yatan işçi servisindeki 13 kişi ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.