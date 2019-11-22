Son Dakika Haberleri: Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralıSİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi Kocakurt köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Malatya istikametine ilerlemekte olan S. M. İdaresindeki 34 BIU 493 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen sürücüsü belirlemeyen 60 HN 249 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil hurdaya döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıyı hurdaya dönen otomobilden çıkarmakta güçlük çekince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kangal belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası yaralı 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Kangal, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feci kaza: İki kız kardeş hayatını kaybetti
TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 04:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]