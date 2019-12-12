Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı

6 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Turan Bakan idaresindeki 36 FD 115 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolunun Eleşkirt Karayolları Şube Şefliği yakınlarında, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AND 29 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobilin sürücüsü Bakan ile yanındaki Fevzi Bakan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eleşkirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın "Siri" özelliği kurtardı
Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Trump da Obama da Ağrılı Sıcak çay kansere davetiye çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
23:04 Erdoğan: Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi - Son Dakika
23:01 Faslı düşünür Ureyd: "Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtı" (2) - Son Dakika
23:00 UEFA Avrupa Ligi: Basel: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
23:00 Paris'te binlerce kişi emeklilik reformu yasasını protesto etti - Son Dakika
22:58 Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]