Tırla çarpışan otomobil yandı: 1 ölü - Son Dakika

Bolu'da, tırla çarpışarak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolunda Bolu istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AL 602 plakalı otomobil, maden ocakları mevkisinde kontrolden çıkarak karşı istikamette seyreden M.E. yönetimindeki 01 AEM 875 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yanan otomobilde sıkışan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Otomobil sürücüsünün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.