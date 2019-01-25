Son Dakika Haberleri: Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Öldü

2 saat önce

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Akçakale yönüne giden Hüseyin Girçek'in kullandığı 63 ZH 033 plakalı otomobil, karşıdan gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 N 3110 plakalı tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Girçek ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı Girçek, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hüseyin Girçek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Girçek'in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Akçakale, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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