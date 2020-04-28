Tırla çarpışan traktör ikiye bölündü - Son Dakika

Kaza, saat 06.30 Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi A. idaresindeki 31 ZL 265 plakalı tır, Ulukışla istikametinden Ereğli istikametine seyir halindeyken Gazi K. idaresindeki 42 ENF 09 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, rüfeje çarpan tır da devrildi. Kazada tır sürücüsü Ferdi A. ile traktör sürücüsü Gazi K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan traktör sürücü Gazi K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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