Tırla çarpışan yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika

Çarşamba ilçesinde tırla çarpışan boş yolcu otobüsü devrildi, kazada yaralanan olmadı.
Samsun Ordu kara yolu üzerinde, Ali Çakır'ın (65) kullandığı 55 TR 096 plakalı yolcu otobüsü Sebze Hali'ne dönüş yapacağı sırada Kadir Adışen (30) idaresindeki 20 DM 699 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Yolcusu bulunmayan otobüs, beton elektrik direğine çarparak durdu.
Kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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