Tırla çarpışan yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika

Kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşamba ilçesinde tırla çarpışan boş yolcu otobüsü devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu

Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar