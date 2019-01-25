Son Dakika Haberleri: Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

2 saat önce

Şanlıurfa'da tırın otomobille çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tırın otomobille çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Gerçek'in kullandığı 63 ZH 033 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 18. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 N 3110 plakalı pamuk yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Gerçek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gerçek müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gerçek'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:20 Kaynak: AA

Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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