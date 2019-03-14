Son Dakika Haberleri: Tırla Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tırla Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tırla Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Yaman idaresindeki 14 BT 529 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Yağcılar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Asım Malaycı yönetimindeki 81 DV 378 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Şükrü Yaman ve araçta bulunan Sadık Gökkaya yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv Devi Volkswagen, 30 Bin Çalışanın İşine Son Verecek "Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı

Aşırı Hız Yapan Lüks Otomobilin Sürücüsü, Taksicinin Ölümüne Sebep Oldu Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:47:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırla Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]