Tırla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



D400 kara yolunda seyreden Fırat Bünür yönetimindeki 41 AP 824 plakalı tır, Çandır Kavşağı'nda Ali Öyke idaresindeki 07 ADU 155 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.



Kazada, otomobil sürücüsü Öyke ile beraberinde seyahat eden Mehmet Kurtel, Selcan Öyke ve Selma Öyke yaralandı.



Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.



Kaza sonrası tır şoförü Bünür, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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