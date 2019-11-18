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Tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralıHATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde Binek araç ile TIR çarpıştı 5 kişi yaralandı.

Tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde Binek araç ile TIR çarpıştı 5 kişi yaralandı.

Payas - Dörtyol çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, kavşaktan dönüş yapan TIR ile çarpışan 76 BD 793 Plakalı araç Sürücüsü Adem Arici ve araç içerisinde aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ilk muadele si ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar daha sonra olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan Hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Payas -Dörtyol karayolu bir süre sonra tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay, Payas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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