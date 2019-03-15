Son Dakika Haberleri: Tırla Otomobil Çarpıştı... Kaza Sonrası Araçlar Alev Alev Böyle Yandı: 2 Yaralı

Tırla Otomobil Çarpıştı... Kaza Sonrası Araçlar Alev Alev Böyle Yandı: 2 Yaralı

36 dakika önce

Tırla otomobil çarpıştı.

Tırla otomobil çarpıştı... Kaza sonrası araçlar alev alev böyle yandı: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de Adana-Şanlıurfa otoyolunda çarpışan TIR'la otomobil alev alev yandı. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi gişelerine gişeleri mevkiinde meydana geldi. İdeaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 31 K 2366 plakalı otomobil aracın kontrolünü kaybederek aynı yönde gitmekte olan Ahmet Köylü yönetimindeki 80 GU 797 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Sürücüler kendi imkanları ile araçlarından çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Osmaniye Belediyesi itfaiyesi geldi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine Kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:02 Kaynak: İHA

Osmaniye, Yerel
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