Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

12.06.2022 12:41

- Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Denizli'de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kopan kaput yolcu konumundaki kişinin ağzına girerken, aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

- Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kopan kaput yolcu konumundaki kişinin ağzına girerken, aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Denizli- Muğla Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cankurtaran istikametine doğu seyir halinde olan Bayer F.T. idaresindeki 35 ZK 786 plakalı tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer hakimiyetindeki 20 DD 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü ve kopan kaputun ağzına girdiği yolcu konumundaki Mehmet Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı Filiz, İsmail ve Muhammet Tuncer'i ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından otomobil sürücüsü ve yolcu konumundaki kişinin cansız bedeni araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Tuncer'in doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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