Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

20.03.2022 09:01
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan N., idaresindeki 26 AER 920 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Süleyman G. (66) idaresindeki 03 HP 295 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil sürüklenerek olay yerinden birkaç metre ilerdeki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Süleyman G., ile aynı araçta bulunan Fadime G. (58), Khalilova G. (32) ve K.G. (3) isimli şahısları ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada Kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Karahisar, Otomobil, Kaza, HP, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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