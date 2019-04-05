Tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı
59 dakika önce
"Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan tarihi taşınma işleminin ikinci gününde, tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.
"Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı
'ndan tarihi taşınma işleminin ikinci gününde, tırlar İstanbul
Havalimanı'na gelmeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:31
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