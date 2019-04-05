Son Dakika Haberleri: Tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı

Tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı

59 dakika önce

"Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan tarihi taşınma işleminin ikinci gününde, tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.

Tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı, System.String[]
"Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan tarihi taşınma işleminin ikinci gününde, tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:31 

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Ekonomi
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