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Tırlar kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

13 saat önce

Tırlar kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 tır'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.

Tırlar kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 tır'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 tır'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Akçaağıl köyü mevkiinde meydan geldi. İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindeki külçe halinde kurşun yüklü 62 E 500 iran plakalı tır, Akçaağıl köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen tır, Ş. U. yönetimindeki 34 VEM 36 plakalı Tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışan sürücüler uzun uğraşlar sonrası Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi. İki şoförün de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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