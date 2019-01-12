Son Dakika Haberleri: Tırlar, 'Mazlumlar' İçin Yola Çıktı

Tırlar, 'Mazlumlar' İçin Yola Çıktı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Türkmenler için yardım tırları yola çıktı.

Tırlar, 'Mazlumlar' İçin Yola Çıktı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Türkmenler için yardım tırları yola çıktı.

Tavşanlı Belediyesi ve 12 STK'dan oluşan yardım platformu tarafından Cinderes bölgesindeki Türkmenler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan ürünler dualarla yola çıktı.

Tavşanlı Belediyesi ve 12 sivil toplum kuruluşu tarafından Cinderes bölgesindeki iç savaş mağduru mazlum Türkmenler için 10 gün önce başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Un başta olmak üzere kuru bakliyat gibi gıda ürünleri ve giysi, battaniye, çocuk bezi gibi eşyalardan oluşan yardımlar merkezi yardım bürosunda toplanarak araçlara aktarıldı.

Yardımlar, STK temsilcileri ve vatandaşların da katılımıyla Cumhuriyet Meydanından dua edilerek törenle uğurlandı. Törene protokolün yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Suriye'deki Türkmenler için başlatılan kampanya ile hazırlanan yardımlar, operasyon bölgesinde bulunan Tavşanlı Jandarma Komutanı Binbaşı Tuğrul Demiryürek aracılığıyla muhtaç insanlara dağıtılacak. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Sivil Toplum Kuruluşu, Kütahya, Tavşanlı, Güncel
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