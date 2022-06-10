Tırlara "kaçak göçmen" önlemi uzun yol şoförlerini sevindirdi - Son Dakika
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Tırlara "kaçak göçmen" önlemi uzun yol şoförlerini sevindirdi

10.06.2022 12:23

Tır parklarına güvenlik kamerası kurulması kararı uzun yol şoförlerince memnuniyetle karşılandı.

Tır parklarına güvenlik kamerası kurulması kararı uzun yol şoförlerince memnuniyetle karşılandı.

Avrupa'ya yük taşıyan tır sürücülerinin en büyük korkusu tır dorselerine göçmenlerin gizlice binmesi. Bu nedenle tır sürücüleri kuyrukta beklerken geçirdikleri zamanı dinlenmek ya da uyumak yerine sık sık dorselerini aynadan gözleyerek geçiriyor.

Zaman zaman da dorsenin etrafını dolaşan sürücüler brandada herhangi bir kesik veya yırtılmanın olup olmadığını kontrol ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki gün önce "Göç Kurulu Toplantısı"nda brandaları keserek içlerine kaçak yolcu girmesine karşı tır parklarına kamera sistemi kurulacağını ifade etmesi, tır sürücüleri açısından memnuniyet verici olarak değerlendirildi.

Sürücüler Bakan Soylu'ya teşekkür etti

Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış için bekleyen tır şoförlerinden Halil Özer, AA muhabirine, göçmenlerin tır dorsesine gizlice binmesinin en büyük korkuları olduğunu söyledi.

Kaçak binişlerin önüne geçmek için araç başlarında nöbet tutuklarını belirten Özer, "Güvenlik önlemleri arttırınca biz de çok sevineceğiz. Daha önce çok brandalarımız yırtıldı, kaçak binişler oldu. Bu konuda çok mağdur olduk, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya aldığı önlemlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Özer her ne kadar araçlarını kontrol etseler de güvenlik kamerasının kendileri için iyi bir önlem, göçmenler için de caydırıcı olacağını ifade etti.

Güvenlik kameralarının tır sürücüleri için faydalı olacağına inandığını aktaran Özer, "Rüzgarlığı geniş olan araçların rüzgarlığına çıkıyorlar. Yedek lastik ve şase altlarına yanaşıyorlar buraya bir şekilde dingilin üzerlerine yerleşiyorlar. Biz ne kadar kontrol etsek bile aracın başında 24 saat duramayız. Evrak, yemek, lavabo ve duş ihtiyacımız oluyor. Bunlar bir şekilde giriyorlar bizim zayıf tarafımızı buluyorlar. Özellikle brandanın halatını kesiyorlar bir de üstten yırtıyorlar." diye konuştu.

Tır şoförü Şehmuz Gevaş ise durduğu her yerde tır kasasına kaçak biniş olabilir endişeyle sık sık kontroller yaptığını anlattı.

Kendilerine fark ettirmeden tıra binen birisinin araçlarında yakalanmasının en büyük korkuları olduğuna vurgu yapan Gevaş, "Kaçak biniş varsa başımız ağrıyor. Buna göre bir güvenlik artışı yapılacak olmasından memnun olduk. Bakanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Tırlara kaçak göçmen önlemi uzun yol şoförlerini sevindirdi
Tırlara kaçak göçmen önlemi uzun yol şoförlerini sevindirdi
Tırlara kaçak göçmen önlemi uzun yol şoförlerini sevindirdi
Tırlara kaçak göçmen önlemi uzun yol şoförlerini sevindirdi

YORUMLAR
500
Ölüm riskli yolda şeritli önlem Ölüm riskli yolda şeritli önlem Bu uygulamalarla kaçak göçmen taşımanın önüne geçilecek! Taksiciler 'seyahat belgelerini' kontrol edecek, tır parklarına kameralar kurulacak Bu uygulamalarla kaçak göçmen taşımanın önüne geçilecek! Taksiciler 'seyahat belgelerini' kontrol edecek, tır parklarına kameralar kurulacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırlara 'kaçak göçmen' önlemi uzun yol şoförlerini sevindirdi - Son Dakika

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